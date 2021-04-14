Кулеба запропонував НАТО десять практичних кроків задля підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час позачергового засідання Комісії Україна-НАТО запропонував десять практичних кроків, які союзники можуть здійснити задля підтримки України. Про це інформує пресслужба МЗС України за підсумками засідання, передає УНН.
Так, під час засідання союзники НАТО та Україна розглянули військову активність Росії, яка суттєво активізувалася впродовж останніх тижнів на тимчасово окупованих територіях України та вздовж кордону нашої держави.
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“Дмитро Кулеба детально поінформував союзників про нарощування Росією військової присутності, підвищення обсягів російської дезінформації та суттєву войовничу риторику російських чиновників, які погрожують Україні війною. Міністр поділився своєю оцінкою мотивації РФ та цілей, які вона намагається досягти. Глава української дипломатії запропонував десять практичних кроків, які союзники НАТО можуть здійснити задля підтримки України”, — зазначили в пресслужбі.
Деталі
Повідомляється, що союзники одностайно підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Вони підкреслили, що НАТО не визнає і не визнаватиме спробу анексії Криму, засудили дестабілізацію Росією безпекової ситуації на сході України, що триває.
Учасники засідання погодилися, що послідовна політика НАТО з підтримки України, яка протистоїть агресивним діям Росії, залишиться незмінною. Головуючий на засіданні Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив, що НАТО продовжить надавати політичну та практичну підтримку Україні, зазначають у пресслужбі.
Учасники закликали Росію припинити її провокації та погрози, знизити напругу у зазначених регіонах та негайно підтвердити відданість режиму припинення вогню на сході України на виконання своїх зобов’язань згідно з Мінськими домовленостями.
Що було раніше
Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що під час позачергового засідання Комісії Україна-НАТО всі країни-члени Альянсу висловили підтримку Україні на тлі загострення військової присутності Росії на кордоні.