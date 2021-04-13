На засіданні Комісії Україна-НАТО була одностайна підтримка Києва – Кулеба

Цитата

“Під час засідання Комісії Україна-НАТО абсолютно всі держави-члени НАТО, союзники висловилися на підтримку Україні. Ні в кого немає якихось різночитань щодо того, що відбувається на кордоні з Україною і хто це робить. Є абсолютний консенсус на підтримку України в цій ситуації”, — сказав Кулеба.

Деталі

За його словами, було три ключових моменти візиту: зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, засідання комісії Україна-НАТО та перша двостороння зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Окрім того, Кулеба розповів, що приїхав до Брюсселя з трьома завданнями:

• Надати союзникам по НАТО максимально оновлену картину того, що відбувається вздовж українського кордону, що робить Росія, стягуючи війська, і які цілі переслідує

• Подякувати всім партнерам за підтримку, яка швидко була висловлена і за сигнали Росії про неприпустимість ескалації

• Які конкретні дії можна зробити для підтримки України

“Я також запропонував союзникам по НАТО десять конкретних кроків, які вони можуть зробити, для того, щоб оперативно та змістовно по суті підтримати нас в цій ситуації”, — розповів Кулеба, не уточнивши, які саме кроки.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Брюсселі із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час зустрічі наголосив — необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації.

Контекст

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив робочий візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО. Засідання скликане на запит Києва.

У рамках візиту також відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Що ще треба знати

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.