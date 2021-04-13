На заседании Комиссии Украина-НАТО была единодушна поддержка Киева - Кулеба

Цитата

"Во время заседания Комиссии Украина-НАТО абсолютно все государства-члены НАТО, союзники высказались в поддержку Украины. Ни у кого нет каких-то разночтений относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает. Есть абсолютный консенсус в поддержку Украины в этой ситуации", - сказал Кулеба.

Детали

По его словам, было три ключевых момента визита: встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заседание комиссии Украина-НАТО и первая двусторонняя встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кроме того, Кулеба рассказал, что приехал в Брюссель с тремя задачами:

• Предоставить союзникам по НАТО максимально обновленную картину происходящего вдоль украинской границы, что делает Россия, стягивая войска, и какие цели преследует

• Поблагодарить всех партнеров за поддержку, которая быстро была высказана и за сигналы России о недопустимости эскалации

• Какие конкретные действия можно предпринять для поддержки Украины

"Я также предложил союзникам по НАТО десять конкретных шагов, которые они могут сделать, для того, чтобы оперативно и содержательно по сути поддержать нас в этой ситуации", - рассказал Кулеба, не уточнив, какие именно это шаги.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время встречи подчеркнул - необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации.

Контекст

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО. Заседание созвано по запросу Киева.

В рамках визита также состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Что еще надо знать

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.