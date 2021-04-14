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Кулеба предложил НАТО десять практических шагов для поддержки Украины

Кулеба предложил НАТО десять практических шагов для поддержки Украины

Киев  •  УНН

 • 20026 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО предложил десять практических шагов, которые союзники могут осуществить для поддержки Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по итогам заседания, передает УНН.

Так, во время заседания союзники НАТО и Украины рассмотрели военную активность России, существенно активизировавшуюся в последние недели на временно оккупированных территориях Украины и вдоль границы нашего государства.

Цитата

“Дмитрий Кулеба подробно проинформировал союзников о наращивании Россией военного присутствия, повышение объемов российской дезинформации и существенную воинственную риторику российских чиновников, которые угрожают Украине войной. Министр поделился своей оценкой мотивации РФ и целей, которые она пытается достичь. Глава украинской дипломатии предложил десять практических шагов, которые союзники НАТО могут осуществить для поддержки Украины”, — отметили в пресс-службе.

Детали

Сообщается, что союзники единодушно подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они подчеркнули, что НАТО не признает и не признает попытку аннексии Крыма осудили дестабилизацию Россией ситуации безопасности на востоке Украины, продолжается.

Участники заседания согласились, что последовательная политика НАТО по поддержке Украины, которая противостоит агрессивным действиям России, останется неизменной. Председательствующий на заседании Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине, отмечают в пресс-службе.

Участники призвали Россию прекратить ее провокации и угрозы, снизить напряжение в указанных регионах и немедленно подтвердить приверженность режима прекращения огня на востоке Украины во исполнение своих обязательств по Минским договоренностям.

Что было раньше

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что во время внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО все страны-члены Альянса выразили поддержку Украине на фоне обострения военного присутствия России на границе.

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