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На следующей неделе представители ЕС приедут на Донбасс: что обсудят политики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. На следующей неделе вице-маршал Польши Малгожата Госевска и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас отправятся на Донбасс, чтобы дать оценку ситуации на востоке Украины. Как сообщили в пресс-службе украинского парламента, к ним присоединится первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, информирует УНН.

Цитата

"... Европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины. Во время встречи будут обсуждены важные вопросы, среди которых - возможность скорейшего урегулирования продолжающегося военного конфликта между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

Детали

Руслан Стефанчук отметил, что Украина открыта к межпарламентскому сотрудничеству и поблагодарил Литву и Польшу за неизменную поддержку Украине в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Первый вицеспикер парламента Украины выразил надежду, что плодотворное сотрудничество и дружеские отношения с Польшей и Литвой ускорят возврат долгожданного мира в Украине.

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