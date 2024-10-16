Минобороны допустило к эксплуатации новый украинский дрон "Чаклун"
Киев • УНН
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке отечественный дрон «Колдун». Беспилотник имеет самолетную схему, устойчив к РЭБ, может корректировать артиллерию и работать в плохих погодных условиях.
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке отечественный дрон "Чаклун", о чем оборонное ведомство сообщило в среду, пишет УНН.
Детали
"Минобороны допустило к эксплуатации "Чаклуна", - говорится в сообщении МОУ в Telegram.
Как отмечается, оборонное ведомство кодифицировало и допустило к поставке дрон отечественного производства "Чаклун". Он построен по самолетной схеме.
Дрон, как указано, достаточно компактный по размерам, впрочем мультифункциональный. Может, в частности, корректировать огонь артиллерии. Благодаря использованию высокотехнологичных материалов имеет устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, этот беспилотный комплекс, по данным Минобороны, использует созданный отечественными программистами специально для него софт для управления. Для эксплуатации этого дрона плохие погодные условия не являются сдерживающим фактором.
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