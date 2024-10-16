Міноборони допустило до експлуатації новий український дрон "Чаклун"
Київ • УНН
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання вітчизняний дрон "Чаклун". Безпілотник має літакову схему, стійкий до РЕБ, може коригувати артилерію та працювати в поганих погодних умовах.
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання вітчизняний дрон "Чаклун", про що оборонне відомство повідомило у середу, пише УНН.
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"Міноборони допустило до експлуатації "Чаклуна", - ідеться у повідомленні МОУ у Telegram.
Як зазначається, оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва "Чаклун". Він збудований за літаковою схемою.
Дрон, як вказано, досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії. Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
Крім того, цей безпілотний комплекс, за даними Міноборони, використовує створений вітчизняними програмістами спеціально для нього софт для управління. Для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором.
Понад 140 нових безпілотників дозволили використовувати у Силах оборони цього року - Міноборони10.10.24, 12:25 • 12013 переглядiв