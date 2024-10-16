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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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MIM-104 Patriot

Міноборони допустило до експлуатації новий український дрон "Чаклун"

Київ • УНН

 • 12924 перегляди

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання вітчизняний дрон "Чаклун". Безпілотник має літакову схему, стійкий до РЕБ, може коригувати артилерію та працювати в поганих погодних умовах.

Міноборони допустило до експлуатації новий український дрон "Чаклун"

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання вітчизняний дрон "Чаклун", про що оборонне відомство повідомило у середу, пише УНН.

Деталі

"Міноборони допустило до експлуатації "Чаклуна", - ідеться у повідомленні МОУ у Telegram.

Як зазначається, оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва "Чаклун". Він збудований за літаковою схемою.

Дрон, як вказано, досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії. Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, цей безпілотний комплекс, за даними Міноборони, використовує створений вітчизняними програмістами спеціально для нього софт для управління. Для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором.

Понад 140 нових безпілотників дозволили використовувати у Силах оборони цього року - Міноборони10.10.24, 12:25 • 12013 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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