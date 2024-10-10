Понад 140 нових безпілотників дозволили використовувати у Силах оборони цього року - Міноборони

Понад 140 нових зразків безпілотників допущено до експлуатації з початку року, повідомили у Міністерстві оборони у четвер, пише УНН.

Упродовж 9 місяців 2024 року оборонне відомство кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони понад 140 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та 33 наземних роботизованих комплексів (НРК) українського виробництва. Для порівняння, у 2023 році було кодифіковано 60 БпАК та 9 НРК вітчизняного виробництва - повідомили у Міноборони.

"Роль безпілотних систем стрімко зростає на полі бою. Українські зброярі швидко реагують на потреби фронту. Сьогодні вони виробляють безпілотні комплекси за широкою номенклатурою", - повідомив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.

За його словами, українські зброярі активно розвивають виробництво авіаційних безпілотників різного призначення - камікадзе, бомбери, розвідники, корегувальники. Також виробляються різні за типом - літакового, коптерного; дальністю – тактичні, оперативні, стратегічні безпілотники. Наземні роботизовані комплекси також виконують широкий спектр завдань: ударні, розвідувальні, логістичні, евакуаційні, інженерні тощо.

"З усіх безпілотників (повітряних та наземних), дозволених для використання цього року, понад 40% було кодифіковано упродовж третього кварталу. Це свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в України", - зазначили у Міноборони.

Серед дозволених для використання у Силах оборони України, як вказано, є безпілотні комплекси, стійкі до РЕБу, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення тощо.

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