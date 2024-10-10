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Понад 140 нових безпілотників дозволили використовувати у Силах оборони цього року - Міноборони

Понад 140 нових безпілотників дозволили використовувати у Силах оборони цього року - Міноборони

Київ • УНН

 • 12005 перегляди

За 9 місяців 2024 року Міноборони дозволило використання понад 140 безпілотних авіаційних та 33 наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Це значно перевищує показники 2023 року.

Понад 140 нових зразків безпілотників допущено до експлуатації з початку року, повідомили у Міністерстві оборони у четвер, пише УНН.

Упродовж 9 місяців 2024 року оборонне відомство кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони понад 140 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та 33 наземних роботизованих комплексів (НРК) українського виробництва. Для порівняння, у 2023 році було кодифіковано 60 БпАК та 9 НРК вітчизняного виробництва

- повідомили у Міноборони.

"Роль безпілотних систем стрімко зростає на полі бою. Українські зброярі швидко реагують на потреби фронту. Сьогодні вони виробляють безпілотні комплекси за широкою номенклатурою", - повідомив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк. 

За його словами, українські зброярі активно розвивають виробництво авіаційних безпілотників різного призначення - камікадзе, бомбери, розвідники, корегувальники. Також виробляються різні за типом - літакового, коптерного; дальністю – тактичні, оперативні, стратегічні безпілотники. Наземні роботизовані комплекси також виконують широкий спектр завдань: ударні, розвідувальні, логістичні, евакуаційні, інженерні тощо.

"З усіх безпілотників (повітряних та наземних), дозволених для використання цього року, понад 40% було кодифіковано упродовж третього кварталу. Це свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в  України", - зазначили у Міноборони.

Серед дозволених для використання у Силах оборони України, як вказано, є безпілотні комплекси, стійкі до РЕБу, радіопрозорі, малошумні, з системами донаведення і самознищення тощо.

Україна розглядає можливість скасування заборони експорту дронів для нарощування масштабів - FT09.10.24, 14:54 • 11757 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаТехнології
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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