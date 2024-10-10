Более 140 новых беспилотников разрешили использовать в Силах обороны в этом году - Минобороны

Более 140 новых образцов беспилотников допущено к эксплуатации с начала года, сообщили в Министерстве обороны в четверг, пишет УНН.

В течение 9 месяцев 2024 года оборонное ведомство кодифицировало и позволило для использования в Силах обороны более 140 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) и 33 наземных роботизированных комплексов (НРК) украинского производства. Для сравнения, в 2023 году было кодифицировано 60 БпАК и 9 НРК отечественного производства - сообщили в Минобороны.

«Роль беспилотных систем стремительно растет на поле боя. Украинские оружейники быстро реагируют на потребности фронта. Сегодня они производят беспилотные комплексы по широкой номенклатуре», - сообщил начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк.

По его словам, украинские оружейники активно развивают производство авиационных беспилотников различного назначения - камикадзе, бомберы, разведчики, корректировщики. Также производятся различные по типу - самолетного, коптерного; дальности - тактические, оперативные, стратегические беспилотники. Наземные роботизированные комплексы также выполняют широкий спектр задач: ударные, разведывательные, логистические, эвакуационные, инженерные и тому подобное.

«Из всех беспилотников (воздушных и наземных), разрешенных для использования в этом году, более 40% было кодифицировано в течение третьего квартала. Это свидетельствует об оживлении оружейного производства в Украине», - отметили в Минобороны.

Среди разрешенных для использования в Силах обороны Украины, как указано, есть беспилотные комплексы, устойчивые к РЭБу, радиопрозрачные, малошумные, с системами донаведения и самоуничтожения и тому подобное.

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