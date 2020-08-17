Минобороны Беларуси объявило о проведении учений у границы с Литвой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Вооруженные силы Беларуси 17-21 августа проведут тактические учения на полигонах в районе Островецкой АЭС, которая расположена вблизи белорусско-литовской границы. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси, отмечает УНН.
В ходе учений части белорусской армии проведут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой, а также отработают усиление охраны участков государственной границы.
Подразделения ракетных войск уже выдвинулись в район Островца и заступили на боевое дежурство в рамках охраны границы в воздушном пространстве, сообщило Минобороны.
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции против фальсификаций на президентских выборах, а также против насилия ОМОНа по отношению к протестующим.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснял протесты в стране происками западных стран и говорил, что протестующими управляют “кукловоды” из Европы.
15 августа Лукашенко приказал перебросить десантников на запад Беларуси, в Гродно. 16 августа он заявил, что Литва, Латвия и Польша наращивают военные силы у границ Беларуси, “натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот”. НАТО отвергло обвинения Лукашенко.