Лукашенко віддав наказ перекинути десатників з Вітебська на захід країни "через ескалацію НАТО"

Фахівці Збройних сил доповіли президенту про “нарощуванні військового компонента” у західних кордонів країни, сказано в сюжеті. Президент стурбований кількістю навчань НАТО в сусідніх з Білоруссю країнах. Він заявив, що йде ескалація і нарощування збройного компонента на цих територіях. Президент нагадав, що вироблений алгоритм реагування на подібні події.

“Я попрошу додатково, оскільки напружена ситуація на західних кордонах, повітряно-десантну бригаду з Вітебська перекинути в Гродно. Я вас дуже попрошу, подякую вам за те, що ви Брестському регіоні працюєте і порядок там підтримуєте. Нехай в Бресті наша десантно-штурмова бригада залишається і працює у взаємозв’язку з прикордонниками для стабілізації ситуації на південному заході”, — цитує видання TUT.BY слова Лукашенка.

Нагадаємо, президент раніше поспілкувався з російським колегою Володимиром Путіним і розповів про їхні домовленості: при першому ж запиті Росія надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі.