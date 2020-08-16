Лукашенко отдал приказ перебросить десатникив из Витебска на запад страны "из-за эскалации НАТО"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу страны, сообщает УНН со ссылкой на государственное агентство БелТА и сюжет гостелеканала “Беларусь 1”.
Специалисты Вооруженных сил доложили президенту о “наращивании военного компонента” у западных границ страны, сказано в сюжете. Президент обеспокоен количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах. Он заявил, что идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Президент напомнил, что выработан алгоритм реагирования на подобные события.
“Я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно. Я вас очень попрошу, поблагодарю вас за то, что в Брестском регионе работаете и порядок там поддерживаете. Пусть в Бресте наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе”, — цитирует издание TUT.BY слова Лукашенко.
Напомним, президент ранее пообщался с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал о их договоренности: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси.