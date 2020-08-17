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Міноборони Білорусі оголосило про проведення навчань біля кордону з Литвою

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Збройні сили Білорусі 17-21 серпня проведуть тактичні навчання на полігонах в районі Островецької АЕС, яка розташована поблизу білорусько-литовського кордону. Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі, зазначає УНН.

В ході навчань частини білоруської армії проведуть планові заняття з бойової підготовки з бойовою стрільбою, а також відпрацюють посилення охорони ділянок державного кордону.

Підрозділи ракетних військ вже висунулися в район Островця і заступили на бойове чергування в рамках охорони кордону в повітряному просторі, повідомило Міноборони.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції проти фальсифікацій на президентських виборах, а також проти насильства ОМОНу по відношенню до протестуючих.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснював протести в країні підступами західних країн і говорив, що протестуючими керують “ляльководи” з Європи.

15 серпня Лукашенко наказав перекинути десантників на захід Білорусі, в Гродно. 16 серпня він заявив, що Литва, Латвія і Польща нарощують військові сили біля кордонів Білорусі, “натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт”. НАТО відкинуло звинувачення Лукашенко.

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