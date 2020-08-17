Міноборони Білорусі оголосило про проведення навчань біля кордону з Литвою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Збройні сили Білорусі 17-21 серпня проведуть тактичні навчання на полігонах в районі Островецької АЕС, яка розташована поблизу білорусько-литовського кордону. Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі, зазначає УНН.
В ході навчань частини білоруської армії проведуть планові заняття з бойової підготовки з бойовою стрільбою, а також відпрацюють посилення охорони ділянок державного кордону.
Підрозділи ракетних військ вже висунулися в район Островця і заступили на бойове чергування в рамках охорони кордону в повітряному просторі, повідомило Міноборони.
У Білорусі з 9 серпня тривають акції проти фальсифікацій на президентських виборах, а також проти насильства ОМОНу по відношенню до протестуючих.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснював протести в країні підступами західних країн і говорив, що протестуючими керують “ляльководи” з Європи.
15 серпня Лукашенко наказав перекинути десантників на захід Білорусі, в Гродно. 16 серпня він заявив, що Литва, Латвія і Польща нарощують військові сили біля кордонів Білорусі, “натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт”. НАТО відкинуло звинувачення Лукашенко.