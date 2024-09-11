Минобороны беларуси подозревает игру Pokemon Go в сборе разведданных о военных базах страны
Киев • УНН
Белорусский военный заявил, что игра Pokemon Go могла использоваться для сбора развединформации об авиации. По его словам, больше всего «покемонов» было на территории 50-й авиационной базы.
В Минске предполагают, что мобильная игра Pokemon Go могла использоваться для сбора развединформации о белорусской авиации. Об этом заявил начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Александр Иванов, пишут белорусские СМИ, передает УНН.
Детали
При обсуждении деятельности разведок и шпионов Иванов вспомнил о детской игре, которая имела высокую популярность среди подростков разных стран.
Давайте возьмем игру Pokemon Go, да? Лет десять назад она была очень популярна. В чем заключался смысл? Все подростки, дети сидели на каком-то приложении: включаешь камеру, дополненную реальность, и ищешь каких-то редких покемонов, собираешь в коллекцию
По словам военного, больше всего различных "покемонов" было на территории военных объектов, в частности на базе авиации.
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Где было больше всего покемонов, когда вы думаете? На территории 50-й авиационной базы, где взлетно-посадочная полоса, где куча военной авиационной техники, там больше всего было покемонов. Это не развединформация?
Напомним
Белорусские спецслужбы задержали японца, подозреваемого в шпионаже. Он якобы собирал данные о приграничных районах, военных объектах и социально-экономической ситуации в Беларуси.