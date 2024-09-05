Білорусь заявила про затримання агента японської розвідки
Київ • УНН
Білоруські спецслужби затримали японця, підозрюваного у шпигунстві. Він нібито збирав дані про прикордонні райони, військові об'єкти та соціально-економічну ситуацію в Білорусі.
Білоруські сили безпеки затримали підозрюваного агента японської розвідки, який нібито спостерігав за прикордонними районами та військовими об’єктами колишньої радянської держави та союзника Росії, повідомили в середу білоруські ЗМІ. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Білоруські ЗМІ повідомляють, що затриманий японець нібито брав участь у зборі розвідданих про соціально-економічні умови в Білорусі, реалізацію китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" і ситуацію на кордоні Білорусі з Україною.
Повідомляється, що він знімав військову інфраструктуру.
Посольство Японії в Білорусі підтвердило затримання японця віком 50 років 9 липня за те, що влада назвала порушенням місцевих законів, заявив генеральний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі на черговій прес-конференції в четвер.
У затриманого не було проблем зі здоров'ям, сказав Хаяші з посиланням на співробітників посольства, але відмовився коментувати причину свого затримання.
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