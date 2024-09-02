У Норвегії знайшли мертвим кита-білуху, якого підозрювали у шпигунстві на користь росії
Київ • УНН
У Норвегії виявлено мертвим кита-білуху "Хвалдимира", якого підозрювали у шпигунстві на користь росії.
У Норвегії виявлено мертвим кіт-білуха, який, як передбачала влада країни, могла використовуватися російськими структурами для збору інформації. П'ять років тому морська тварина припливла до норвезьких берегів у збруї з відеокамерою та логотипом санкт-петербурзької компанії. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що норвежці дали киту прізвисько "Хвалдимир", у якому поєдналося слово "hval" (тобто кит по-норвезьки) та ім'я Володимир - з очевидним натяком на російського президента володимира путіна.
Про смерть кита агентству AFP повідомив Себастьян Стренд - засновник громадської організації Marine Mind, яка протягом кількох років відстежувала пересування Хвалдіміра.
За його словами, про причини смерті морської тварини поки що судити складно, оскільки на її тілі не було жодних очевидних ушкоджень.
Ми змогли підняти його останки і помістили їх у холодне місце, щоб підготуватися до розтину у ветеринарному інституті,
За підрахунками експертів, кит помер у досить молодому віці: йому було близько 15 років, тоді як тривалість життя китів може досягати 60 років.
Доповнення
Хвалдимира було виявлено біля берегів Норвегії у квітні 2019 року. Його помітили рибалки біля островів Інгея і Рольвсій, коли він проплив повз їхні човни. Це було дивно – білухи рідко зустрічаються так далеко на південь від полярних широт.
При цьому тіло кита стягувала збруя з ременів, що була кріпленням для камери і застібки з написом англійською мовою "Equipment St. Petersburg" (тобто "Спорядження санкт-петербург").
Норвезька розвідка розпочала розслідування випадку і зробила висновок, що кит, найімовірніше, був задіяний у російській дослідницькій програмі.
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