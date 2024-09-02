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В Австралії у тематичному парку тигр напав на дресирувальницю

В Австралії у тематичному парку тигр напав на дресирувальницю

Київ • УНН

 • 17626 перегляди

У тематичному парку Dreamworld в Австралії тигр напав на жінку-дресирувальника. Постраждала отримала глибокі порізи руки і була доставлена до лікарні, де перебуває у стабільному стані.

Жінка-дресирувальник тварин у тематичному парку Австралії зазнала нападу тигра і була доставлена ​​до лікарні з глибокими порізами на руці, з посиланням на австралійські ЗМІ повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Швидка допомога Квінсленду повідомила, що в тематичний парк Dreamworld поблизу Голд-Коста в штаті Квінсленд після інциденту з тигром у понеділок вранці були викликані екстрені служби.

Жінка, якій близько 40 років, перебуває у лікарні у стабільному стані.

Доповнення

Тигриний острів в Dreamworld, що належить Coast Entertainment, є домом для дев'яти суматранських та бенгальських тигрів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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