В Австралии в тематическом парке тигр напал на дрессировщицу
Киев • УНН
В тематическом парке Dreamworld в Австралии тигр напал на женщину-дрессировщика. Пострадавшая получила глубокие порезы руки и была доставлена в больницу, где находится в стабильном состоянии.
Женщина-дрессировщик животных в тематическом парке Австралии подверглась нападению тигра и была доставлена в больницу с глубокими порезами на руке, со ссылкой на австралийские СМИ сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Скорая помощь Квинсленда сообщила, что в тематический парк Dreamworld вблизи Голд-Коста в штате Квинсленд после инцидента с тигром в понедельник утром были вызваны экстренные службы.
Женщина, которой около 40 лет, находится в больнице в стабильном состоянии.
Дополнение
Тигриный остров в Dreamworld, принадлежащий Coast Entertainment, является домом для девяти суматранских и бенгальских тигров.