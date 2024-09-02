В Австралии в тематическом парке тигр напал на дрессировщицу

Женщина-дрессировщик животных в тематическом парке Австралии подверглась нападению тигра и была доставлена в больницу с глубокими порезами на руке, со ссылкой на австралийские СМИ сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Скорая помощь Квинсленда сообщила, что в тематический парк Dreamworld вблизи Голд-Коста в штате Квинсленд после инцидента с тигром в понедельник утром были вызваны экстренные службы.

Женщина, которой около 40 лет, находится в больнице в стабильном состоянии.

Дополнение

Тигриный остров в Dreamworld, принадлежащий Coast Entertainment, является домом для девяти суматранских и бенгальских тигров.