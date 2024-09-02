В Норвегии нашли мертвым кита-белуху, которого подозревали в шпионаже в пользу России

В Норвегии обнаружен мертвым кот-белуха, который, как предполагали власти страны, мог использоваться российскими структурами для сбора информации. Пять лет назад морское животное приплыло к норвежским берегам в доспехах с видеокамерой и логотипом санкт-петербургской компании. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что норвежцы дали киту прозвище "Хвалдимир", в котором соединилось слово "hval" (то есть кит по-норвежски) и имя Владимир - с очевидным намеком на российского президента владимира путина.

О смерти кита агентству AFP сообщил Себастьян Стренд - основатель общественной организации Marine Mind, которая в течение нескольких лет отслеживала передвижения Хвалдимира.

По его словам, о причинах смерти морского животного пока судить сложно, поскольку на его теле не было никаких очевидных повреждений.

Мы смогли поднять его останки и поместили их в холодное место, чтобы подготовиться к вскрытию в ветеринарном институте, - рассказал Стенд.

По подсчетам экспертов, кит умер в довольно молодом возрасте: ему было около 15 лет, тогда как продолжительность жизни китов может достигать 60 лет.

Дополнение

Хвалдимир был обнаружен у берегов Норвегии в апреле 2019 года. Его заметили рыбаки возле островов Ингея и Рольвсий, когда он проплыл мимо их лодок. Это было удивительно - белухи редко встречаются так далеко к югу от полярных широт.

При этом тело кита стягивала сбруя из ремней, являвшаяся креплением для камеры и застежки с надписью на английском языке "Equipment St. Petersburg" (то есть "Снаряжение санкт-петербург").

Норвежская разведка начала расследование случая и сделала вывод, что кит, скорее всего, был задействован в российской исследовательской программе.

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