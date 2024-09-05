Беларусь заявила о задержании агента японской разведки

Белорусские силы безопасности задержали подозреваемого агента японской разведки, который якобы наблюдал за приграничными районами и военными объектами бывшего советского государства и союзника России, сообщили в среду белорусские СМИ. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Белорусские СМИ сообщают, что задержанный японец якобы участвовал в сборе разведданных о социально-экономических условиях в Беларуси, реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь» и ситуации на границе Беларуси с Украиной.

Сообщается, что он снимал военную инфраструктуру.

Посольство Японии в Беларуси подтвердило задержание японца в возрасте 50 лет 9 июля за то, что власти назвали нарушением местных законов, заявил генеральный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси на очередной пресс-конференции в четверг.

У задержанного не было проблем со здоровьем, сказал Хаяши со ссылкой на сотрудников посольства, но отказался комментировать причину своего задержания.

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