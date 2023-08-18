россия в Польше вербовала через Интернет шпионов, чтобы отслеживать транзит оружия в Украину - WP

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"Цель россии состояла в том, чтобы прервать поток оружия, проходящий через Польшу, на который приходится более 80% военной техники, поставляемой в Украину. Не имея возможности или не желая полагаться на собственных оперативников, россия собрала команду любителей, в том числе используя русскоязычные публикации в каналах Telegram в Польше, которые часто посещают украинские беженцы", - отмечают журналисты.

Детали

Как сообщает издание, в начале этого года в Интернете начали появляться объявления с предложением расклеивать рекламные листовки или вывешивать вывески в общественных местах. Анонимный работодатель пообещал заплатить от нескольких долларов за рисование граффити, до 12 долларов за вывешивание плаката. Были листовки и баннеры с надписями "Польша≠Украина", "НАТО, иди домой" и "Не будьте Байденом".

По словам польских следователей, в течение нескольких недель агентам поручили разведывать морские порты Польши, размещать камеры вдоль железных дорог и прятать устройства отслеживания в военных грузах. Затем, в марте, поступил приказ о пуске под откос поездов, везущих оружие в Украину. Польские власти считают, что заказчиком было российское ГРУ, а сорванная операция "представляла самую серьезную российскую угрозу на территории НАТО" с момента полномасштабного вторжения рф в Украину.

Высокопоставленные польские чиновники заявили, что этот заговор "переступил опасный порог".

"Это первый признак того, что россияне пытаются организовать диверсии, даже террористические атаки, в Польше", - сказал Станислав Зарин, который контролирует службы безопасности страны.

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Отмечается, что распространение таких материалов преследовало две цели: разжигание антиукраинских настроений в Польше, а также проверку готовности шпионов выполнять задания против правительства страны. Как пишет издание, те, кто выполняли поставленные задачи, получали более опасные задания. По словам официальных лиц, им платили в криптовалюте и через банковские переводы, которые невозможно отследить. "Скрытые спонсоры" опубликовали свои частичные ставки заработной платы в электронных таблицах.

Польские чиновники предположили, что россия нацелилась на лиц, чей возраст и происхождение имели меньшую вероятность привлечь внимание служб безопасности. Большинству было из них было около 20 лет, а одному только 16. Судебные записи по делу засекречены, имена арестованных не разглашаются. Как пишет WP, среди агентов были граждане Украины и беларуси.

Польские официальные лица отказались сообщить, где их удерживают и кто представляет их в закрытых судебных заседаниях. Украинские чиновники, в том числе посол страны в Варшаве, также отказались отвечать на вопросы по делу.

Напомним

В Великобритании задержали трех человек, которых подозревают в шпионаже в пользу россии. Их арестовали и обвинили в рамках большого расследования в сфере национальной безопасности.