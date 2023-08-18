росія в Польщі вербувала через Інтернет шпигунів, щоб відстежувати транзит зброї до України - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські розвідувальні агентства у Польщі вербували агентів, серед яких також були українці, щоб відстежувати транзит озброєння до України. Польські правоохоронці вважають, що за цим стоїть російська військова розвідка ГРУ, пише видання Washington Post, передає УНН.
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"Мета росії полягала в тому, щоб перервати потік зброї, що проходить через Польщу, і на який припадає понад 80% військової техніки, що постачається в Україну... Не маючи змоги, чи не бажаючи покладатися на власних оперативників, росія зібрала команду аматорів, в тому числі використовуючи російськомовні публікації в каналах Telegram у Польщі, які часто відвідують українські біженці", - зазначають журналісти.
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Як повідомляє видання, на початку цього року в Інтернеті почали з'являтися оголошення із пропозицією розклеювати рекламні листівки чи вивішувати вивіски в громадських місцях. Анонімний роботодавець пообіцяв заплатити від кількох доларів за малювання графіті, до 12 доларів за вивішування плаката. Були листівки та банери з написами "Польща≠Україна", "НАТО, йди додому" та "Не будьте Байденом".
За словами польських слідчих, протягом кількох тижнів агентам доручили розвідувати морські порти Польщі, розміщувати камери вздовж залізниць і ховати пристрої відстеження у військових вантажах. Потім, у березні, надійшов наказ про пуск під укіс поїздів, що везуть зброю в Україну. Польська влада вважає, що замовником було російське ГРУ, а зірвана операція "становила найсерйознішу російську загрозу на території НАТО" з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Високопоставлені польські чиновники заявили, що ця змова "переступила небезпечний поріг".
"Це перша ознака того, що росіяни намагаються організувати диверсії, навіть терористичні атаки, в Польщі", - сказав Станіслав Зарін, який контролює служби безпеки країни.
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Зазначається, що розповсюдження таких матеріалів переслідувало дві цілі: розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі, а також перевірку готовності шпигунів виконувати завдання проти уряду країни. Як пише видання, ті, хто виконували поставлені задачі, отримували більш небезпечні завдання. За словами офіційних осіб, їм платили в криптовалюті та через банківські перекази, які неможливо відстежити. "Приховані спонсори" опублікували свої часткові ставки заробітної плати в електронних таблицях.
Польські чиновники припустили, що росія націлилася на осіб, чий вік і походження мали меншу ймовірність привернути увагу служб безпеки. Більшості було з них було близько 20 років, а одному лише 16. Судові записи у справі засекречені, імена заарештованих не розголошуються. Як пише WP, серед агентів були громадяни України та білорусі.
Польські офіційні особи відмовилися повідомити, де їх утримують і хто представляє їх у закритих судових засіданнях. Українські чиновники, в тому числі посол країни у Варшаві, також відмовилися відповідати на запитання щодо справи.
Нагадаємо
У Великій Британії затримали трьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь росії. Їх заарештували і звинуватили в рамках великого розслідування у сфері національної безпеки.