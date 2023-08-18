росія в Польщі вербувала через Інтернет шпигунів, щоб відстежувати транзит зброї до України - WP

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"Мета росії полягала в тому, щоб перервати потік зброї, що проходить через Польщу, і на який припадає понад 80% військової техніки, що постачається в Україну... Не маючи змоги, чи не бажаючи покладатися на власних оперативників, росія зібрала команду аматорів, в тому числі використовуючи російськомовні публікації в каналах Telegram у Польщі, які часто відвідують українські біженці", - зазначають журналісти.

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Як повідомляє видання, на початку цього року в Інтернеті почали з'являтися оголошення із пропозицією розклеювати рекламні листівки чи вивішувати вивіски в громадських місцях. Анонімний роботодавець пообіцяв заплатити від кількох доларів за малювання графіті, до 12 доларів за вивішування плаката. Були листівки та банери з написами "Польща≠Україна", "НАТО, йди додому" та "Не будьте Байденом".

За словами польських слідчих, протягом кількох тижнів агентам доручили розвідувати морські порти Польщі, розміщувати камери вздовж залізниць і ховати пристрої відстеження у військових вантажах. Потім, у березні, надійшов наказ про пуск під укіс поїздів, що везуть зброю в Україну. Польська влада вважає, що замовником було російське ГРУ, а зірвана операція "становила найсерйознішу російську загрозу на території НАТО" з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Високопоставлені польські чиновники заявили, що ця змова "переступила небезпечний поріг".

"Це перша ознака того, що росіяни намагаються організувати диверсії, навіть терористичні атаки, в Польщі", - сказав Станіслав Зарін, який контролює служби безпеки країни.

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Зазначається, що розповсюдження таких матеріалів переслідувало дві цілі: розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі, а також перевірку готовності шпигунів виконувати завдання проти уряду країни. Як пише видання, ті, хто виконували поставлені задачі, отримували більш небезпечні завдання. За словами офіційних осіб, їм платили в криптовалюті та через банківські перекази, які неможливо відстежити. "Приховані спонсори" опублікували свої часткові ставки заробітної плати в електронних таблицях.

Польські чиновники припустили, що росія націлилася на осіб, чий вік і походження мали меншу ймовірність привернути увагу служб безпеки. Більшості було з них було близько 20 років, а одному лише 16. Судові записи у справі засекречені, імена заарештованих не розголошуються. Як пише WP, серед агентів були громадяни України та білорусі.

Польські офіційні особи відмовилися повідомити, де їх утримують і хто представляє їх у закритих судових засіданнях. Українські чиновники, в тому числі посол країни у Варшаві, також відмовилися відповідати на запитання щодо справи.

Нагадаємо

У Великій Британії затримали трьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь росії. Їх заарештували і звинуватили в рамках великого розслідування у сфері національної безпеки.