Міноборони білорусі підозрює гру Pokemon Go у зборі розвідданих про військові бази країни

У мінську припускають, що мобільна гра Pokemon Go могла використовуватись для збору розвідінформації про білоруську авіацію. Про це заявив начальник відділу головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони Олександр Іванов, пишуть білоруські ЗМІ, передає УНН.

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Під час обговорення діяльності розвідок та шпигунів Іванов згадав про дитячу гру, яка мала високу популярність серед підлітків різних країн.

Давайте візьмемо гру Pokemon Go, так? Років там десять тому вона була дуже популярною. У чому полягав сенс? Усі підлітки, діти сиділи на якомусь додатку: включаєш камеру, доповнену реальність, і шукаєш якихось рідкісних покемонів, збираєш у колекцію