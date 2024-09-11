Міноборони білорусі підозрює гру Pokemon Go у зборі розвідданих про військові бази країни
Київ • УНН
Білоруський військовий заявив, що гра Pokemon Go могла використовуватися для збору розвідінформації про авіацію. За його словами, найбільше "покемонів" було на території 50-ї авіаційної бази.
У мінську припускають, що мобільна гра Pokemon Go могла використовуватись для збору розвідінформації про білоруську авіацію. Про це заявив начальник відділу головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони Олександр Іванов, пишуть білоруські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Під час обговорення діяльності розвідок та шпигунів Іванов згадав про дитячу гру, яка мала високу популярність серед підлітків різних країн.
Давайте візьмемо гру Pokemon Go, так? Років там десять тому вона була дуже популярною. У чому полягав сенс? Усі підлітки, діти сиділи на якомусь додатку: включаєш камеру, доповнену реальність, і шукаєш якихось рідкісних покемонів, збираєш у колекцію
За словами військового, найбільше різних "покемонів" було на території військових об'єктів, зокрема на базі авіації.
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Де було найбільше покемонів, коли ви думаєте? На території 50-ї авіаційної бази, де злітно-посадкова смуга, де купа військової авіаційної техніки, там найбільше було покемонів. Це не розвідінформація?
Нагадаємо
Білоруські спецслужби затримали японця, підозрюваного у шпигунстві. Він нібито збирав дані про прикордонні райони, військові об'єкти та соціально-економічну ситуацію в Білорусі.