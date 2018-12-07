Минкульт уже две недели проверяет переданые Лавре ценности

"Сейчас комиссия осуществляет проверку", - отметили в пресс-службе ведомства.



При этом в пресс-службе уточнили, что в соответствии с приказом Минкультуры от 21 ноября была создана соответствующая комиссия.



Она проверяет наличие, условия хранения и состояние сохранности культурных ценностей, которые передавались из Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужскому монастырю Украинской православной Церкви).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минкульте отчитались о сохранении культурных ценностей церквями



Напомним, 29 ноября стало известно, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) заявила, что Министерство культуры инициировало проверку имеющихся церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры.