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Минкульт уже две недели проверяет переданые Лавре ценности

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министерство культуры Украины все еще проверяет переданые Свято-Успенской Киево-Печерской лавре ценности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры в ответе на журналистский запрос корреспондента УНН от 5 декабря.

Минкульт уже две недели проверяет переданые Лавре ценности

"Сейчас комиссия осуществляет проверку", - отметили в пресс-службе ведомства.

При этом в пресс-службе уточнили, что в соответствии с приказом Минкультуры от 21 ноября была создана соответствующая комиссия.

Она проверяет наличие, условия хранения и состояние сохранности культурных ценностей, которые передавались из Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужскому монастырю Украинской православной Церкви).

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Напомним, 29 ноября стало известно, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) заявила, что Министерство культуры инициировало проверку имеющихся церковных ценностей и святынь Киево-Печерской лавры.

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