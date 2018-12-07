Мінкульт вже два тижні перевіряє передані Лаврі цінності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністерство культури України все ще перевіряє передані Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі цінності. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури у відповіді на журналістський запит кореспондента УНН від 5 грудня.
"Нині комісія здійснює перевірку", - зазначили в прес-службі відомства.
При цьому в прес-службі уточнили, що відповідно до наказу Мінкультури від 21 листопада була створена відповідна комісія.
Вона перевіряє наявність, умови зберігання та стан збереженості культурних цінностей, що передавалися з Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічому монастирю Української православної Церкви).
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Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що Українська православна церква (Московського патріархату) заявила, що Міністерство культури ініціювало перевірку наявних церковних коштовностей і святинь Києво-Печерської лаври.