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Мінкульт вже два тижні перевіряє передані Лаврі цінності

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністерство культури України все ще перевіряє передані Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі цінності. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури у відповіді на журналістський запит кореспондента УНН від 5 грудня.

Мінкульт вже два тижні перевіряє передані Лаврі цінності

"Нині комісія здійснює перевірку", - зазначили в прес-службі відомства.

При цьому в прес-службі уточнили, що відповідно до наказу Мінкультури від 21 листопада була створена відповідна комісія.

Вона перевіряє наявність, умови зберігання та стан збереженості культурних цінностей, що передавалися з Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічому монастирю Української православної Церкви).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінкульті відзвітували про збереження культурних цінностей церквами

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що Українська православна церква (Московського патріархату) заявила, що Міністерство культури ініціювало перевірку наявних церковних коштовностей і святинь Києво-Печерської лаври.

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