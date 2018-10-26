У Мінкульті відзвітували про збереження культурних цінностей церквами

ukru
Ексклюзив
15:27 • 34505 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 68201 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 120276 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 104679 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 97294 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110038 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 128496 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74361 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82594 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 165283 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.7 м/с
70 %
752 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 64630 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 113668 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 91367 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 71250 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 69398 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 120278 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 128499 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 165288 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 508992 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 588716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 10052 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 12205 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 23479 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 54107 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58096 перегляди
Актуальне
У Мінкульті відзвітували про збереження культурних цінностей церквами

У Мінкульті відзвітували про збереження культурних цінностей церквами

Київ • УНН

 • 9499 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Усі культурні цінності, які перебувають у віданні Міністерства культури і передані у тимчасове користування релігійним громадам, на сьогодні залишаються на місці. Про це повідомила перший заступник міністра культури Світлана Фоменко на прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“До нас надійшло депутатське звернення народного депутата України Шухевича з передосторогою того, що в нього є факти щодо вивезення українських культурних цінностей за кордон Українською православною церквою Московського патріархату. Тому наші музеї заповідники отримали доручення від Міністерства культури щодо перевірки тих культурних цінностей, які належать до державних фондів і належать цим заповідникам”, — зазначила заступник міністра.

За її словами, питання вивезення культурних цінностей за кордон, зокрема й майна релігійних громад, контролюється Державною прикордонною службою, яка перевіряє, чи має такий об’єкт свідоцтво на вивезення й інші документи. У той же час, за її словами, є перелік об’єктів, які не підлягають вивезенню.

При цьому заступник міністра культури Тамара Мазур додала, що мова йде про приблизно 155 культурних цінностей, які є у віданні Мінкульту, однак наразі передані у користування церковним громадам.

“Станом на сьогодні ця робота проведена. Вона проводиться постійно, але після звернення народного депутата Шухевича, ми ще раз перевірили, чи все на місцях. Дійсно, всі ті культурні цінності — їх понад 150, — які передавалися музеями і заповідниками підпорядкування Міністерства культури в користування релігійним громадам, на сьогоднішній день на місці”, — зазначила заступник міністра.

При цьому вона додала, що Мінкульт не планував і не може планувати загальну інвентаризацію всіх культурних цінностей, які є в користуванні всіх релігійних громад — відомство лише контролює зберігання тих об’єктів культурної спадщини, які знаходяться у його відомстві і були передані із музеїв і заповідників релігійним громадам у тимчасове користування.

Нагадаємо, у серпні минулого року прикордонники Львівського загону спільно із митниками виявили дорогоцінні предмети церковного вжитку, які можуть мати історичну та культурну цінність.

18 жовтня Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату.

Як заявив спікер парламенту Андрій Парубій, Андріївська церква після передачі у користування Вселенському патріархату залишається у власності держави.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10