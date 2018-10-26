У Мінкульті відзвітували про збереження культурних цінностей церквами

“До нас надійшло депутатське звернення народного депутата України Шухевича з передосторогою того, що в нього є факти щодо вивезення українських культурних цінностей за кордон Українською православною церквою Московського патріархату. Тому наші музеї заповідники отримали доручення від Міністерства культури щодо перевірки тих культурних цінностей, які належать до державних фондів і належать цим заповідникам”, — зазначила заступник міністра.

За її словами, питання вивезення культурних цінностей за кордон, зокрема й майна релігійних громад, контролюється Державною прикордонною службою, яка перевіряє, чи має такий об’єкт свідоцтво на вивезення й інші документи. У той же час, за її словами, є перелік об’єктів, які не підлягають вивезенню.

При цьому заступник міністра культури Тамара Мазур додала, що мова йде про приблизно 155 культурних цінностей, які є у віданні Мінкульту, однак наразі передані у користування церковним громадам.

“Станом на сьогодні ця робота проведена. Вона проводиться постійно, але після звернення народного депутата Шухевича, ми ще раз перевірили, чи все на місцях. Дійсно, всі ті культурні цінності — їх понад 150, — які передавалися музеями і заповідниками підпорядкування Міністерства культури в користування релігійним громадам, на сьогоднішній день на місці”, — зазначила заступник міністра.

При цьому вона додала, що Мінкульт не планував і не може планувати загальну інвентаризацію всіх культурних цінностей, які є в користуванні всіх релігійних громад — відомство лише контролює зберігання тих об’єктів культурної спадщини, які знаходяться у його відомстві і були передані із музеїв і заповідників релігійним громадам у тимчасове користування.

Нагадаємо, у серпні минулого року прикордонники Львівського загону спільно із митниками виявили дорогоцінні предмети церковного вжитку, які можуть мати історичну та культурну цінність.

18 жовтня Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон 9208 про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника “Софія Київська”, щодо її передачі Вселенському Патріархату.

Як заявив спікер парламенту Андрій Парубій, Андріївська церква після передачі у користування Вселенському патріархату залишається у власності держави.