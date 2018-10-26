В Минкульте отчитались о сохранении культурных ценностей церквями

“К нам поступило депутатское обращение народного депутата Украины Шухевича с предостережением, что у него есть факты о вывозе украинских культурных ценностей за границу Украинской православной церковью Московского патриархата. Поэтому наши музеи заповедники получили поручение от Министерства культуры по проверке тех культурных ценностей, которые относятся к государственным фондам и принадлежат этим заповедникам”, — отметила замминистра.

По ее словам, вопрос вывоза культурных ценностей за границу, в том числе имущества религиозных общин, контролируется Государственной пограничной службой, которая проверяет, имеет ли такой объект свидетельство на вывоз и другие документы. В то же время, по ее словам, есть перечень объектов, не подлежащих вывозу.

При этом заместитель министра культуры Тамара Мазур добавила, что речь идет о примерно 155 культурных ценностей, находящихся в ведении Минкульта, однако на данный момент переданных в пользование церковным общинам.

“По состоянию на сегодня эта работа проведена. Она проводится постоянно, но после обращения народного депутата Шухевича, мы еще раз проверили, все на местах. Действительно, все те культурные ценности — их более 150, — которые передавались музеями и заповедниками подчинения Министерства культуры в пользование религиозным общинам, на сегодняшний день на месте”, — отметила замминистра.

При этом она добавила, что Минкульт не планировал и не может планировать общую инвентаризацию всех культурных ценностей, которые находятся в пользовании религиозных общин — ведомство лишь контролирует хранение тех объектов культурного наследия, которые находятся в его ведомстве и были переданы из музеев и заповедников религиозным общинам во временное пользование.

Напомним, в августе прошлого года пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками обнаружили драгоценные предметы церковного обихода, которые могут иметь историческую и культурную ценность.

18 октября Верховная Рада приняла за основу и в целом закон 9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника “София Киевская”, по ее передачи Вселенскому Патриархату.

Как заявил спикер парламента Андрей Парубий, Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому патриархату остается в собственности государства.