Министерство культуры и информационной политики Украины внесло программу по охране традиции покрытия домов соломой и камышом в Нацперечень элементов нематериального культурного наследия. Об этом пишет УНН со ссылкой на МКИП.

Детали

В ведомстве рассказали, что программы реализуется в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины, который уже более полувека служит сохранению украинских традиций.

Программа ориентирована на исследование и охрану традиционных технологий покрытия зданий, включая подготовку мастеров, владеющих этими древними методами. Она также направлена на восстановление всего цикла процесса - от заготовки материалов до самостоятельного покрытия крыш, популяризацию экологически чистых технологий и возвращение их к широкому использованию - объясняют в Минкульте.



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Отмечается, что в музее регулярно проводят как полное перекрытие архитектурных сооружений, так и частичный ремонт кровель. Все ради того, чтобы сохранить исторический вид архитектурных объектов, что способствует сохранению традиций народного строительства.

Сама программа действует с начала основания музея в 1969 году и соответствует его цели - сохранение и воспроизведение традиционной украинской архитектуры, популяризация народных промыслов, а также исследования народного искусства.

Напомним,

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило несколько элементов в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, среди которых традиционные народные игры, обрядовые танцы, традиционные практики сыроварения и свадебные обряды из разных регионов Украины.