110-летний храм частично разрушен вражеским обстрелом в Донецкой области - Минкульт

В результате обстрела российских войск был частично разрушен 110-летний храм Рождества Пресвятой Богородицы в Донецкой области, сообщили в МКИП в четверг, пишет УНН.

Детали

"8 июля был поврежден храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Новоэкономичное в Донецкой области. Он пережил советскую власть, бои Второй мировой войны и немецкую оккупацию, однако разрушительной для него стала российская агрессия", - сообщили в Минкульте, указав, что храму более 100 лет.

Недавно ПАСЕ, как отметили в министерстве, приняла резолюцию, где четко закреплено, что умышленное уничтожение культурного наследия и стирание культурной идентичности в Украине являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую национальную идентичность.

"За каждое преступление против людей, против нашей культуры и нашей самобытности враг понесет ответственность в полном объеме", - отметили в МКИП.

Комитет ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны рф и элементом политики геноцида