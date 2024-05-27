Весільний обряд та культура сирної пластики: Мінкульт оновив перелік елементів нематеріальної культурної спадщини
Київ • УНН
Міністерство культури та інформаційної політики України додало кілька елементів до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, серед яких традиційні народні ігри, обрядові танці, традиційні практики сироваріння та весільні обряди з різних регіонів України.
Міністерство культури та інформаційної політики України додало низку пунктів до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. про це пише УНН з посиланням за МКІП.
Деталі
Зокрема, тепер до елементів нематеріальної культурної спадщини України належать:
- Традиційна народна гра «Ашик», розповсюджена на Півдні Одеської області у місцях компактного проживання болгар і гагаузів, зокрема в селах Городнє, Виноградівка Болградського району, Котловина Ізмаїльського району;
- Традиція виконання ритуального чоловічого танцю «Сербен» у селі Чортовець Городенківської міської ради. Традиція розповсюджена також у місцях компактного проживання уродженців села Чортовець за кордоном. Це передмістя Праги (Чехія), передмістя Парижа (Франція), Португалія, Польща;
- Культура традиційної гуцульської сирної пластики. Ця традиція побутує в селах Брустури, Космач, Прокурава, Шепіт, Річка, Снідавка Косівського району та седах Криворівня, Чорний потік, Красник Верховинського району. Подібні елементи існують і в інших регіонах України, зокрема Карпатського регіону, так і в інших країнах, таких як Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, однак мають місцеві особливості, традицію та культуру, пов’язану з місцем побутування;
- Весільний обряд «Читання корони». «Корона» побутує на теренах Волинської області.
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Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України щодо забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини
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