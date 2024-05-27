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Весільний обряд та культура сирної пластики: Мінкульт оновив перелік елементів нематеріальної культурної спадщини

Весільний обряд та культура сирної пластики: Мінкульт оновив перелік елементів нематеріальної культурної спадщини

Київ • УНН

 • 23298 перегляди

Міністерство культури та інформаційної політики України додало кілька елементів до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, серед яких традиційні народні ігри, обрядові танці, традиційні практики сироваріння та весільні обряди з різних регіонів України.

Міністерство культури та інформаційної політики України додало низку пунктів до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. про це пише УНН з посиланням за МКІП.

Деталі 

Зокрема, тепер до елементів нематеріальної культурної спадщини України належать: 

  • Традиційна народна гра «Ашик», розповсюджена на Півдні Одеської області у місцях компактного проживання болгар і гагаузів, зокрема в селах Городнє, Виноградівка Болградського району, Котловина Ізмаїльського району;
  • Традиція виконання ритуального чоловічого танцю «Сербен» у селі Чортовець Городенківської міської ради. Традиція розповсюджена також у місцях компактного проживання уродженців села Чортовець за кордоном. Це передмістя Праги (Чехія), передмістя Парижа (Франція), Португалія, Польща;
  • Культура традиційної гуцульської сирної пластики. Ця традиція побутує в селах Брустури, Космач, Прокурава, Шепіт, Річка, Снідавка Косівського району та седах Криворівня, Чорний потік, Красник Верховинського району. Подібні елементи існують і в інших регіонах України, зокрема Карпатського регіону, так і в інших країнах, таких як Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, однак мають місцеві особливості, традицію та культуру, пов’язану з місцем побутування;
  • Весільний обряд «Читання корони». «Корона» побутує на теренах Волинської області.

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Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України щодо забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини

- наголошують у МКІП.

Нагадаємо

У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявили, що у 2024 році 215 пам'ятників, що символізували комуністичний тоталітарний режим та російську імперську політику, втратили статус пам'яток культурної спадщини місцевого значення в Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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