Свадебный обряд и культура сырной пластики: Минкульт обновил перечень элементов нематериального культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило ряд пунктов в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. об этом пишет УНН со ссылкой на МКИП.

Детали

В частности, теперь к элементам нематериального культурного наследия Украины относятся:

Традиционная народная игра «Ашик», распространенная на Юге Одесской области в местах компактного проживания болгар и гагаузов, в частности в селах Городнее, Виноградовка Болградского района, Котловина Измаильского района;

Традиция исполнения ритуального мужского танца «Сербен» в селе Чертовец Городенковского городского совета. Традиция распространена также в местах компактного проживания уроженцев села Чертовец за границей. Это пригород Праги (Чехия), пригород Парижа (Франция), Португалия, Польша;

Культура традиционной гуцульской сырной пластики. Эта традиция бытует в селах Брустуры, Космач, Прокурава, Шепот, Река, Снидавка Косовского района и седах Криворивня, Черный поток, Красник Верховинского района. Подобные элементы существуют и в других регионах Украины, в частности Карпатского региона, так и в других странах, таких как Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, однако имеют местные особенности, традицию и культуру, связанную с местом бытования;

Свадебный обряд "Чтение короны". "Корона" бытует на территории Волынской области.

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Отныне местные общины должны принять меры по учету рекомендаций и предложений Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины по обеспечению охраны элементов нематериального культурного наследия - отмечают в МКИП.

Напомним

В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что в 2024 году 215 памятников, символизирующих коммунистический тоталитарный режим и российскую имперскую политику, потеряли статус памятников культурного наследия местного значения в Украине.