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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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26 мая 2024, 10:37  •  177204 просмотра

Свадебный обряд и культура сырной пластики: Минкульт обновил перечень элементов нематериального культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило несколько элементов в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, среди которых традиционные народные игры, обрядовые танцы, традиционные практики сыроварения и свадебные обряды из разных регионов Украины.

Культура •   •  1209 просмотра
Свадебный обряд и культура сырной пластики: Минкульт обновил перечень элементов нематериального культурного наследия

В россии подтвердили, что удерживают в плену украинскую журналистку Викторию Рощину

россия подтвердила, что удерживает украинскую журналистку Викторию Рощину в плену. Женщина исчезла на оккупированной территории Украины летом 2023 года, с тех пор запросы родственников Виктории в российские властные органы остались без ответов.

Общество •   •  3477 просмотра
В россии подтвердили, что удерживают в плену украинскую журналистку Викторию Рощину

Вблизи пограничного перехода Рафах между израильскими и египетскими войсками произошла стрельба: погиб египетский военный

Египетский солдат погиб во время перестрелки между израильскими и египетскими войсками возле пограничного перехода Рафах на юге сектора Газа.

Новости Мира •   •  3095 просмотра
Вблизи пограничного перехода Рафах между израильскими и египетскими войсками произошла стрельба: погиб египетский военный

Оккупанты атаковали сразу два предприятия в Харькове. В ОВА сообщили детали и показали разрушения

Российская армия обстреляла два предприятия в Харькове боеприпасами УМПБ Д-30, ранив 11 человек, в том числе 7 мужчин и 4 женщин в возрасте от 35 до 68 лет, и убив 47-летнюю женщину.

Война •   •  4517 просмотра
Оккупанты атаковали сразу два предприятия в Харькове. В ОВА сообщили детали и показали разрушения

В оккупированной Макеевке облили красной краской монумент боевику

Недавно открытый памятник боевику в оккупированной Макеевке облили красной краской, но найти «вандалов» вряд ли удастся из-за отсутствия камер наблюдения в этом районе.

Общество •   •  5272 просмотра
В оккупированной Макеевке облили красной краской монумент боевику

ЕС вводит новый режим санкций за нарушение прав человека в рф

Европейский Союз ввел новые правила наложения санкций на лиц, причастных к нарушениям прав человека в рф, включая ограничения на экспорт оборудования, используемого для репрессий и мониторинга, а также добавил 19 человек в санкционный список.

Новости Мира •   •  4792 просмотра
ЕС вводит новый режим санкций за нарушение прав человека в рф

Блокирование Венгрией решений ЕС по Украине раздражает - глава МИД Польши

Польша критикует Венгрию прежде всего за то, что она не согласилась увеличить Европейский фонд мира, из которого страны ЕС получают возмещение расходов на вооружение Украины.

Война •   •  7590 просмотра
Блокирование Венгрией решений ЕС по Украине раздражает - глава МИД Польши

российские войска в течение суток нанесли почти полтора десятка ударов по Никопольщине: пострадал человек, повреждены дома

56-летний мужчина получил тяжелые ранения и несколько зданий, включая жилые дома, отель и частное предприятие, были повреждены в результате почти 15 российских ударов по Никопольскому району за минувшие сутки.

Общество •   •  6999 просмотра
российские войска в течение суток нанесли почти полтора десятка ударов по Никопольщине: пострадал человек, повреждены дома

Саммит Mind Invest: Entry point to Ukraine. Как правильно инвестировать в Украину

Ведущее бизнес-издание Mind проводит Mind Invest Summit - главный съезд инвесторов, которые уже инвестируют или планируют инвестировать в Украину.

Новости Бизнеса •   •  5531 просмотра
Саммит Mind Invest: Entry point to Ukraine. Как правильно инвестировать в Украину

На тестирование в магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 167 тысяч участников

По состоянию на 27 мая более 167 тысяч студентов подали заявления в приемные комиссии высших учебных заведений на тестирование для поступления в магистратуру и аспирантуру.

Общество •   •  6189 просмотра
На тестирование в магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 167 тысяч участников