Министры ОАЭ и Израиля провели переговоры в Персидском заливе
Киев • УНН
В Персидском заливе состоялась встреча глав МИД ОАЭ и Израиля по ситуации в Газе. Стороны обсудили пути достижения прекращения огня и важность международных усилий для стабилизации ситуации.
В Персидском заливе состоялась встреча между министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом и его израильским коллегой Гидеоном Сааром. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, переговоры были посвящены обострению гуманитарного кризиса в Газе и поиску путей для достижения длительного прекращения огня.
Во время обсуждения стороны обратили внимание на важность международных и региональных усилий для стабилизации ситуации. Также был поднят вопрос о роли обеих стран в дальнейших шагах для урегулирования конфликта.
Встреча состоялась на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, требующей консолидации усилий для прекращения насилия и снижения гуманитарных страданий в регионе.
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