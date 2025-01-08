Министры ОАЭ и Израиля провели переговоры в Персидском заливе

В Персидском заливе состоялась встреча между министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом и его израильским коллегой Гидеоном Сааром. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, переговоры были посвящены обострению гуманитарного кризиса в Газе и поиску путей для достижения длительного прекращения огня.

Во время обсуждения стороны обратили внимание на важность международных и региональных усилий для стабилизации ситуации. Также был поднят вопрос о роли обеих стран в дальнейших шагах для урегулирования конфликта.

Встреча состоялась на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, требующей консолидации усилий для прекращения насилия и снижения гуманитарных страданий в регионе.

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