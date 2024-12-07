Авиаудары унесли жизни по меньшей мере 34 человек в секторе Газа-Reuters
Киев • УНН
В результате израильских авиаударов в Секторе Газа погибли по меньшей мере 34 палестинца. Среди погибших есть как гражданские, так и возможные боевики, десятки человек ранены.
В секторе Газа в результате авиаударов погибли десятки человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По данным органов здравоохранения Газы, в субботу в результате авиаударов, нанесенных израильскими войсками, погибли по меньшей мере 34 палестинца. Кроме того, десятки человек получили ранения.
Отмечается, что данные о погибших включают как гражданских, так и возможных боевиков, однако точное количество представителей каждой категории не уточнено.
Израильские официальные лица в настоящее время воздерживаются от комментариев по поводу этих событий.
Независимого подтверждения предоставленной информации из других источников пока нет.
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