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ООН припиняє доставку допомоги через КПП Керем Шалом у Сектор Газу

ООН припиняє доставку допомоги через КПП Керем Шалом у Сектор Газу

Киев  •  УНН

 • 459 просмотра

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Агентство ООН останавливает доставку гуманитарной помощи через КПП Керем Шалом из-за нападений вооруженных банд. Решение может усугубить гуманитарный кризис в Газе, когда сотни тысяч палестинцев зависят от международной помощи.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев сообщило в воскресенье, что прекращает доставку помощи через главный грузовой контрольно-пропускной пункт Керем Шалом в опустошенный войной Сектор Газа из-за угрозы со стороны вооруженных банд, ограбивших последние конвои. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Associated Press.

Агентство обвинило в нарушении закона и порядка в значительной степени политику Израиля.

Это решение может усугубить гуманитарный кризис в Газе, поскольку наступает холодная дождливая зима, когда сотни тысяч палестинцев живут в палаточных лагерях и зависят от международной продовольственной помощи. эксперты уже предупреждали о голоде на севере территории, которую израильские силы почти полностью изолировали с начала октября.

Трамп хочет заключить мирное соглашение по Сектору Газа еще до инаугурации30 нояб. 2024, 02:42 • 17391 просмотр

Указывается, что маршрут, ведущий к контрольно-пропускному пункту Керем Шалом, является слишком опасным со стороны Газы. В середине ноября вооруженные люди ограбили почти 100 грузовиков, которые ехали по маршруту, и, по его словам, банды похитили меньшую партию в субботу.

Керем Шалом является единственным пунктом пропуска между Израилем и Сектором Газа, который предназначен для грузовых перевозок и является основной артерией для доставки помощи после того, как в мае был закрыт пункт пропуска Рафах с Египтом. В прошлом месяце почти две трети всей помощи, поступившей в Газу, поступило через Керем Шалом, а в предыдущие месяцы, по данным Израиля, она составляла еще больше.

ООН: Израиль заблокировал гуманитарную помощь для больницы в Секторе Газа20 нояб. 2024, 04:50 • 17629 просмотров

Руководство Агентства ООН обвинило Израиль в срыве гуманитарной операции в Газе, ссылаясь на "политические решения по ограничению объемов помощи", отсутствие безопасности на маршрутах оказания помощи и нападения Израиля на полицию, управляемую ХАМАСом, которая ранее обеспечивал общественную безопасность.

Израиль не прокомментировал это решение.

Израиль утверждает, что допускает достаточное количество помощи в Газу, и обвиняет структуры ООН, оказывающие гуманитарную помощь, в ненадежности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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