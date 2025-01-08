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Міністри ОАЕ та Ізраїлю провели переговори у Перській затоці

Міністри ОАЕ та Ізраїлю провели переговори у Перській затоці

Київ • УНН

 • 20128 перегляди

У Перській затоці відбулася зустріч глав МЗС ОАЕ та Ізраїлю щодо ситуації в Газі. Сторони обговорили шляхи досягнення припинення вогню та важливість міжнародних зусиль для стабілізації ситуації.

У Перській затоці відбулася зустріч між міністром закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Абдуллою бін Заїдом та його ізраїльським колегою Гідеоном Сааром. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією, переговори були присвячені загостренню гуманітарної кризи в Газі та пошуку шляхів для досягнення тривалого припинення вогню. 

Під час обговорення сторони звернули увагу на важливість міжнародних та регіональних зусиль для стабілізації ситуації. Також було піднято питання щодо ролі обох країн у подальших кроках для врегулювання конфлікту. 

Зустріч відбулася на тлі напруженої ситуації на Близькому Сході, що потребує консолідації зусиль для припинення насильства та зниження гуманітарних страждань у регіоні.

Авіаудари забрали життя щонайменше 34 людей у секторі Газа - Reuters07.12.24, 22:21 • 21256 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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