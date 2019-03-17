Министр: у двух авиакатастроф Boeing 737 есть схожие черты

"Между рейсом 302 авиакомпании Ethiopian Airlines и рейсом 610 индонезийской авиакомпании Lion Air замечены четкие схожие черты, которые станут предметом дальнейшего изучения в ходе расследования", - заявила журналистам МОГЭС.

По ее словам, предварительный отчет по авиакататсрофы самолета Ethiopian Airlines будет обнародован в течении "30 дней". Министер также сообщила, что американские и эфиопские эксперты получили из "черных ящиков" всю нужную им информацию и подтвердили ее достоверность.

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Между тем американское издание Seattle Times сообщило 17 марта о нескольких значительных дефектов новой системы контроля за полетами (MCAS), которая применяется на самолетах семейства Boeing 737 MAX. По данным издания, Boeing недооценил мощности этой системы. Представитель авиастроительной компании однако отметил, что MCAS была сертифицирована в соответствии с требованиями Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Как сообщал УНН, СМИ узнали детали переговоров пилота Boeing с диспетчером перед катастрофой.

Напомним, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, страны ЕС и Украина, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.