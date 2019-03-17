ЗМІ дізналися деталі переговорів пілота Boeing з диспетчером перед катастрофою

КИЇВ. 17 березня. УНН. Пасажирський літак Boeing 737 MAX 8, який зазнав катастрофи в Ефіопії, після зльоту набрав нестандартно велику швидкість. Після цього пілот повідомив диспетчеру про проблеми і попросив дозвіл на швидкий підйом. Ще через декілька хвилин лайнер пропав з радарів. Про це з посиланням на джерело, ознайомлене із записом цих переговорів, повідомляє Reuters, передає УНН.