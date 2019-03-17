ЗМІ дізналися деталі переговорів пілота Boeing з диспетчером перед катастрофою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Пасажирський літак Boeing 737 MAX 8, який зазнав катастрофи в Ефіопії, після зльоту набрав нестандартно велику швидкість. Після цього пілот повідомив диспетчеру про проблеми і попросив дозвіл на швидкий підйом. Ще через декілька хвилин лайнер пропав з радарів. Про це з посиланням на джерело, ознайомлене із записом цих переговорів, повідомляє Reuters, передає УНН.
Йдеться про лайнер, який розбився в околицях Аддіс-Абеби 10 березня через шість хвилин після зльоту. В результаті авіакатастрофи загинули 157 осіб. Літак прямував в Найробі.
За словами співрозмовника агентства, до аварії, перед тим, як терміново запросити можливість повернутися в аеропорт вильоту, голос з кабіни пілота Boeing 737 MAX попросив у диспетчера дозвіл піднятися на 14 тисяч футів (4,27 км) над рівнем моря (приблизно 6,4 тисяч футів (1,95 км) над аеропортом). Швидкість літака при цьому досягала 400 вузлів (460 миль на годину або 643,6 км/год), стандартна швидкість після вильоту зазвичай становить 200-250 вузлів (370,4-463 км/ч).
Після цього на висоті 10,8 тисяч футів (3,29 км) літак зник з радарів, вказало джерело.
“Він (пілот) сказав, що у нього проблеми з управлінням польотом. Саме тому він хотів піднятися”, — додав співрозмовник Reuters. Голос пілота, за його словами, був нерівним, подробиць про цю проблему він не повідомив.
The New York Times зазначає, що голос на записі був голосом командира повітряного судна Яред Гетачью. Джерело Reuters цю інформацію не підтвердило, зауваживши лише, що з диспетчером розмовляв тільки один з пілотів.
Експерти, як зазначає агентство, пояснюють, що, як правило, пілоти просять дозвіл піднятися, коли у них виникають проблеми біля земної поверхні. Таким чином вони розраховують отримати запас для маневру і уникнути наближення до важкопрохідної місцевості (Аддіс-Абеба оточена пагорбами, а на півночі — горами Ентото).
Нагадуємо, експерти, які розслідують обставини аварії пасажирського Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, успішно вилучили дані одного з бортових самописців, виявлених на місці катастрофи.