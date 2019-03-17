СМИ узнали детали переговоров пилота Boeing с диспетчером перед катастрофой

КИЕВ. 17 марта. УНН. Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8, потерпевший крушение в Эфиопии, после взлета набрал нестандартно большую скорость. После этого пилот сообщил диспетчеру о проблемах и попросил разрешение на быстрый подъем. Спустя еще несколько минут лайнер пропал с радаров. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с записью этих переговоров, сообщает Reuters, передает УНН.