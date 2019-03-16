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Катастрофа ефіопського Boeing: дані бортового самописця успішно вилучені

Київ • УНН

 • 9348 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Експерти, які розслідують обставини аварії пасажирського Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, успішно вилучили дані одного з бортових самописців, виявлених на місці катастрофи. Про це повідомило в суботу французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA), інформує УНН.

Катастрофа ефіопського Boeing: дані бортового самописця успішно вилучені

“Дані мовного самописця (CVR) були успішно вилучені BEA і передані ефіопській команді слідчих”, — повідомила організація в своєму Twitter. Бюро підкреслює, що поки не ознайомилося з аудіозаписами.

“Технічні роботи по розшифровці цифрового самописця параметрів польоту (FDR) продовжаться завтра вранці”, — поінформувало BEA.

Раніше бюро повідомляло про те, що в четвер цифровий самописець параметрів польоту і мовний самописець були доставлені до Франції для проведення експертизи. За день до цього німецька Федеральна служба розслідування авіаційних подій відмовилася прийняти для вивчення чорні ящики лайнера, що розбився, посилаючись на відсутність необхідних технічних можливостей.

Як повідомляв УНН, аналіз ДНК жертв авіакатастрофи Boeing 737 в Ефіопії займе до півроку.

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