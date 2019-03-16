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Аналіз ДНК жертв авіакатастрофи Boeing 737 в Ефіопії займе до півроку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Ефіопський авіаперевізник Ethiopian Airlines повідомив, що аналіз ДНК жертв аварії літака Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії може зайняти до шести місяців, передає УНН з посиланням на Reuters.

Аналіз ДНК жертв авіакатастрофи Boeing 737 в Ефіопії займе до півроку

На борту перебували пасажири з більш ніж 30 країн.

Раніше слідчі, які розслідують причини катастрофи літака Ethiopian Airlines, в результаті якої загинули всі 157 пасажирів, приступили до вивчення записуючого пристрою з кабіни пілотів.

За словами експертів французького Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA), ще занадто рано робити висновки про те, що стало причиною катастрофи Boeing 737 MAX 8 10 березня.

Представник агентства BEA сказав, що завантаження даних з записуючого пристрою, витягнутого з уламків, має зайняти від чотирьох до п'яти годин.

"Ми чекаємо результатів. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб встановити причину аварії. Таке розслідування вимагає значного часу для досягнення конкретних висновків", - заявив міністр транспорту Ефіопії Дагмавіт Могес.

Дагмавіт сказав, що було видано тимчасове свідоцтво про смерть, а остаточне буде видано через два тижні. Почався збір зразків ДНК у родичів.

Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, у результаті цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.

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