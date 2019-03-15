Boeing продовжить будувати літаки 737 MAX, незважаючи на заборону польотів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Компанія Boeing продовжить будувати літаки 737 MAX, незважаючи на заборону польотів цієї моделі по всьому світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Boeing 737 Max є найбільш продаваним літаком компанії і залишається затребуваним, незважаючи на 2 недавні катастрофи.
Компанія оголосила про своє рішення продовжити будувати нові літаки моделі Boeing 737 MAX у четвер, 14 березня.
Заява про те, що виробництво цієї моделі літака продовжиться, є гарною новиною для тисяч співробітників Boeing, які працюють на конвеєрі в Рентоні, штат Вашингтон. Боїнг не називає кількість робочих, які працюють над створенням 737 Max. Всього в штаті компанії працюють близько 70 000 осіб.
Нагадаємо, Boeing призупиняє поставки своїх літаків моделі 737 MAX в зв’язку з авіакатастрофою в Ефіопії. Про це в четвер з посиланням на представника виробника повідомило агентство Reuters.
За його даними, відповідна міра прийнята після того, як Федеральне авіаційне управління США заявило про припинення польотів лайнерів Boeing 737 MAX в американському повітряному просторі.
Літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, в результаті цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018 року в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, держави ЄС та Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX.
Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.