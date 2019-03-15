Boeing призупиняє поставки літаків моделі 737 MAX
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Компанія Boeing призупиняє поставки своїх літаків моделі 737 MAX в зв’язку з авіакатастрофою в Ефіопії. Про це в четвер з посиланням на представника виробника повідомило агентство Reuters, передає УНН.
За його даними, відповідна міра прийнята після того, як Федеральне авіаційне управління США заявило про припинення польотів лайнерів Boeing 737 MAX в американському повітряному просторі.
Літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, в результаті цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018 року в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, держави ЄС та Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX.
Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.
Нагадуємо, ООН рекомендувала всім співробітникам не літати Boeing 737 MAX 8.