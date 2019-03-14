ООН рекомендувала всім співробітникам не літати Boeing 737 MAX 8
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Організація Об'єднаних Націй (ООН) розповсюдила рекомендації для своїх співробітників не використовувати у відрядженнях літак Boeing 737 MAX 8. Про це заявив у четвер на брифінгу офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
“Так, наше бюро відряджень дало інструкції не використовувати (Boeing 737 MAX 8 —ред.), який зазнав аварії в Ефіопії. Це стандартні процедури безпеки”, — сказав Дюжаррік.
За його словами, ООН не залучена до проведення розслідування обставин трагедії. Вони також чекають результатів.
Як повідомляв УНН, Росавіація заборонила польоти літаків Boeing 737 MAX 8 і 9 в повітряному просторі Росії до особливої вказівки.