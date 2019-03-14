ООН рекомендовала всем сотрудникам не летать Boeing 737 MAX 8
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Организация Объединенных Наций (ООН) распространила рекомендации для своих сотрудников не использовать в командировках самолет Boeing 737 MAX 8. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Да, наше бюро командировок дало инструкции не использовать (Boeing 737 MAX 8 ред.), который потерпел крушение в Эфиопии. Это стандартные процедуры безопасности", - сказал Дюжаррик.
По его словам, ООН не вовлечена в проведение расследования обстоятельств трагедии. Они также ждут результатов.
Как сообщал УНН, Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве России до особого указания.