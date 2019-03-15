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Boeing приостанавливает поставки самолетов модели 737 MAX

Киев • УНН

 • 9096 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Компания Boeing приостанавливает поставки своих самолетов модели 737 MAX в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Об этом в четверг со ссылкой на представителя производителя сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Boeing приостанавливает поставки самолетов модели 737 MAX

По его данным, соответствующая мера принята после того, как Федеральное авиационное управление США заявило о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, государства ЕС и Украину, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Напоминаем, ООН рекомендовала всем сотрудникам не летать Boeing 737 MAX 8.

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