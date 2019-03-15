Boeing приостанавливает поставки самолетов модели 737 MAX

По его данным, соответствующая мера принята после того, как Федеральное авиационное управление США заявило о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, государства ЕС и Украину, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Напоминаем, ООН рекомендовала всем сотрудникам не летать Boeing 737 MAX 8.