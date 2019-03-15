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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Boeing продолжит строить самолеты 737 MAX, несмотря на запрет полетов

Киев • УНН

 • 9574 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Компания Boeing продолжит строить самолеты 737 MAX, несмотря на запрет полетов этой модели по всему миру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Boeing продолжит строить самолеты 737 MAX, несмотря на запрет полетов

Boeing 737 MAX является самым продаваемым самолетом компании и остается востребованным, несмотря на 2 недавние катастрофы.

Компания объявила о своем решении продолжить новые самолеты модели Boeing 737 MAX в четверг, 14 марта.

Заявление о том, что производство этой модели самолета продолжится, является хорошей новостью для тысяч сотрудников Boeing, которые работают на конвейере в Рентоне, штат Вашингтон. Боинг не называет количество рабочих, которые работают над созданием 737 Max. Всего в штате компании работают около 70 000 человек.

Напомним, Boeing приостанавливает поставки своих самолетов модели 737 MAX в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Об этом в четверг со ссылкой на представителя производителя сообщило агентство Reuters, передает УНН.

По его данным, соответствующая мера принята после того, как Федеральное авиационное управление США заявило о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, государства ЕС и Украину, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

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