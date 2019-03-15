Boeing продолжит строить самолеты 737 MAX, несмотря на запрет полетов

Boeing 737 MAX является самым продаваемым самолетом компании и остается востребованным, несмотря на 2 недавние катастрофы.

Компания объявила о своем решении продолжить новые самолеты модели Boeing 737 MAX в четверг, 14 марта.

Заявление о том, что производство этой модели самолета продолжится, является хорошей новостью для тысяч сотрудников Boeing, которые работают на конвейере в Рентоне, штат Вашингтон. Боинг не называет количество рабочих, которые работают над созданием 737 Max. Всего в штате компании работают около 70 000 человек.

Напомним, Boeing приостанавливает поставки своих самолетов модели 737 MAX в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Об этом в четверг со ссылкой на представителя производителя сообщило агентство Reuters, передает УНН.

По его данным, соответствующая мера принята после того, как Федеральное авиационное управление США заявило о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, государства ЕС и Украину, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.