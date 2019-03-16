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Анализ ДНК жертв авиакатастрофы Boeing 737 в Эфиопии займет до полугода

Киев • УНН

 • 14386 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Эфиопский авиаперевозчик Ethiopian Airlines сообщил, что анализ ДНК жертв крушения самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии может занять до шести месяцев, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Анализ ДНК жертв авиакатастрофы Boeing 737 в Эфиопии займет до полугода

На борту находились пассажиры из более чем 30 стран.

Ранее следователи, которые расследуют причины крушения самолета Ethiopian Airlines, в результате которого погибли все 157 пассажиров, приступили к изучению записывающего устройства из кабины пилотов.

По словам экспертов французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), еще слишком рано делать выводы о том, что стало причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 10 марта.

Представитель агентства BEA сказал, что загрузка данных с записывающего устройства, извлеченного из обломков, должна занять от четырех до пяти часов.

"Мы ждем результатов. Мы прилагаем все необходимые усилия, чтобы установить причину аварии. Такое расследование требует значительного времени для достижения конкретных выводов", - заявил министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.

Дагмавит сказал, что было выдано временное свидетельство о смерти, а окончательное будет выдано через две недели. Начался сбор образцов ДНК у родственников.

Как сообщал УНН, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, страны ЕС и Украина, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

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