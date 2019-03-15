Анализ "черных ящиков" эфиопского Boeing 737 MAX 8 продлится несколько дней
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Расшифровка и анализ показателей “черных ящиков” самолета Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение, авиакомпании Ethiopian Airlines займет несколько дней. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству “Синьхуа” генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам, сообщает УНН.
“Мы послали делегацию из шести человек во Францию... и в настоящее время они находятся в Париже, они участвуют в этом процессе (расшифровке показаний черных ящиков)”, — отметил гендиректор Ethiopian Airlines. “Чтобы прочитать, проанализировать, понять (результаты расшифровки), потребуется несколько дней”, — добавил Гебремариам.
“С одной стороны, есть запись голосов, а также есть данные (приборов), — сказал руководитель авиакомпании. — Их нужно объединить, и анализ займет несколько дней”.
По словам Гебремариама, в расшифровке данных “черных ящиков” разбившегося самолета участвуют представители Национального бюро по безопасности на транспорте США и Бюро расследования инцидентов Эфиопии. “Они оба находятся в Париже, вместе с экспертами Федерального авиационного управления (ФАУ) США и (компании) Boeing, а также с экспертами Ethiopian Airlines, — сказал Гебремариам. — Они работают очень напряженно и днем и ночью, чтобы понять причину инцидента”.
Генеральный директор Ethiopian Airlines добавил, что обстоятельства катастрофы Boeing 737 MAX 8 этой авиакомпании очень напоминают обстоятельства недавнего крушения лайнера такой же модели индонезийской авиакомпании Lion Air. “Это выглядит так же, как и (крушение самолета) Lion Air, потому что полет продолжался всего шесть минут”, — подчеркнул Гебремариам.
Как отмечал УНН, The New York Times узнала детали катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.