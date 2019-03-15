The New York Times дізналася деталі катастрофи Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії

КИЇВ. 15 березня. УНН. Командир авіалайнера Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines запросив дозволу на повернення вже через три хвилини після вильоту з аеропорту в Аддіс-Абебі, так як повітряне судно занадто швидко набирало швидкість. Про це йдеться в статті, опублікованій в четвер у газеті The New York Times, передає УНН.