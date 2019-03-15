The New York Times дізналася деталі катастрофи Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Командир авіалайнера Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines запросив дозволу на повернення вже через три хвилини після вильоту з аеропорту в Аддіс-Абебі, так як повітряне судно занадто швидко набирало швидкість. Про це йдеться в статті, опублікованій в четвер у газеті The New York Times, передає УНН.
За словами її джерел, що ознайомилися з даними про переговори між екіпажем лайнера і авіадиспетчерами, вже через хвилину після зльоту командир спокійним голосом повідомив про наявність проблем з “управлінням польотом”. Через дві хвилини диспетчери звернули увагу на те, що літак рухається незвично. Через три хвилини командир запросив дозволу на повернення, при цьому його голос свідчив, що він знаходиться в паніці.
Як уточнили джерела видання, диспетчери дійшли до висновку, що має місце надзвичайна ситуація ще до того, як екіпаж повідомив про це. Вони, зокрема, помітили, що літак міняв висоту польоту на десятки метрів, що свідчило про наявність серйозних проблем, а також “прискорювався значно сильніше, ніж вважається звичайним”.
Контакт з літаком був втрачений приблизно через п’ять хвилин після його зльоту, йдеться в матеріалі.
Літак зник з радарів, коли знаходився над “закритою військовою зоною”, відзначає видання. Перед цим він різко повернув праворуч. До цього часу диспетчери вже дозволили повернення повітряного судна в аеропорт вильоту.
Як зазначав УНН, Boeing продовжить будувати літаки 737 MAX, незважаючи на заборону польотів.