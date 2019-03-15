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Аналіз "чорних скриньок" ефіопського Boeing 737 MAX 8 триватиме декілька днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Розшифровка і аналіз показників “чорних скриньок” літака Boeing 737 MAX 8, який зазнав аварії, авіакомпанії Ethiopian Airlines займе декілька днів. Про це заявив в опублікованому в п’ятницю інтерв’ю агентству “Сіньхуа” генеральний директор авіакомпанії Ethiopian Airlines Теволде Гебремаріам, повідомляє УНН.

Аналіз "чорних скриньок" ефіопського Boeing 737 MAX 8 триватиме декілька днів

“Ми відправили делегацію з шести чоловік до Франції... і в даний час вони знаходяться в Парижі, вони беруть участь в цьому процесі (розшифровці показників чорних ящиків)”, — зазначив гендиректор Ethiopian Airlines. “Щоб прочитати, проаналізувати, зрозуміти (результати розшифровки), буде потрібно декілька днів”, — додав Гебремаріам.

“З одного боку, є запис голосів, а також є дані (приладів), — сказав керівник авіакомпанії. — Їх потрібно об’єднати, і аналіз займе декілька днів”.

За словами Гебремаріама, в розшифровці даних “чорних скриньок” літака, що розбився беруть участь представники Національного бюро з безпеки на транспорті США і Бюро розслідування інцидентів Ефіопії. “Вони обидва знаходяться в Парижі, разом з експертами Федерального авіаційного управління (ФАУ) США і (компанії) Boeing, а також з експертами Ethiopian Airlines, — сказав Гебремаріам. — Вони працюють дуже напружено і вдень і вночі, щоб зрозуміти причину інциденту”.

Генеральний директор Ethiopian Airlines додав, що обставини катастрофи Boeing 737 MAX 8 цієї авіакомпанії дуже нагадують обставини недавнього краху лайнера такої самої моделі індонезійської авіакомпанії Lion Air. “Це виглядає так само, як і (катастрофа літака) Lion Air, тому що політ тривав всього шість хвилин”, — підкреслив Гебремаріам.

Як зазначав УНН, The New York Times дізналася деталі катастрофи Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії.

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